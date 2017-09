Un’accoppiata vincente sta per arrivare in Italia!faranno da co-headliner il giro dell’Europa per riabbracciare i fans! Persi tratta del tour “”, che festeggia i 26 anni di carriera di una delle power metal band più influenti di sempre...celebrerà, con la sua band, i brani e la storia diin un set che conterrà i migliori momenti della carriera della formazione di Seattle. Saranno tre le date italiane, il prossimo aprile, a Trezzo sull’Adda, Roma e Bologna. Assolutamente da non perdere! Special guest.03.04 TREZZO SULL’ADDA (MI), Live Club04.04 ROMA, Orion05.04 BOLOGNA, Zona RoveriApertura porte: ore 18.00Inizio concerti: ore 19.00Prezzo del biglietto in prevendita: €25,00 + d.p.Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €30,00Biglietti in vendita su Ticketone a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 6 Settembre.Ricordiamo che i biglietti dei concertisono in vendita esclusivamente sul circuito Ticketone . Eventuali tagliandi in vendita su altri circuiti non sono autorizzati e ci riserviamo il diritto di negare l’accesso.