Venerdì 13 Ottobre @ Circolo Colony

Ecco ritornare in Italia una delle rivelazioni del nuovo panorama progressive e metal sperimentale. I, band composta da ex membri di. I loro 3 lavori in studio “”, ”” e ”” sono senza ogni ombra di dubbio delle piccole perle per tutti gli appassionati.precedentemente noti comesono una band norvegese che vanta una sonorità molto particolare a cavallo tra il progressive metal in tutte le sue forme più disperate e le atmosfere gothic/doom tipiche di buona parte degli artisti scandinavi., Via Romolo Gessi 14, BresciaPrevendite consigliate disponibili su www.ticketone.it TicketOne: 23 euro + d.d.p.