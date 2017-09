Nuova collaborazione tra Salam e Joe Black Production

Nasce "Musical Sense®"

Per la prima volta in Italia un singolo in linguaggio BRAILLE

Sarà realizzato da due RIFUGIATI NON VEDENTI dello SPRAR di Martina Franca

Dopo il successo dell'esperienza musicale e interculturale di "Salam Music Stage", che ha dato la possibilità a quattro richiedenti asilo politico di realizzare il loro sogno discografico, di salire sul palco del Taranto Rock Festival e di avere visibilità internazionale, oltre che di seguire un percorso formativo adatto alle loro esigenze e passioni, Salam e Joe Black Production continuano la loro collaborazione col progetto "Musical Sense®".L'idea nasce dalla volontà di proporre, anche in Italia, per la prima volta la produzione e distribuzione discografica in tutta Italia e nel resto del mondo di un singolo in linguaggio braille (per persone non vedenti). Idea già sperimentata recentemente negli Stati Uniti tramite l'artista Rihanna, e che ha riscosso molto interesse e approvazione da tutto il pubblico.Sull'esempio di Salam Music Stage, il nuovo progetto è indirizzato a due ospiti dello Sprar di Martina Franca accomunati dalla passione per la musica ed il canto ma anche da una storia di sofferenza legata alla loro fragilità e al loro status: Nathaniel, non vedente di 27 anni proveniente dalla Liberia, di religione cristiana e Ahmad rifugiato politico non vedente di 42 anni proveniente da Aleppo (Siria) abile percussionista, di religione musulmana.Nathaniel e Ahmad sono i protagonisti di questo progetto realizzato in collaborazione con lo SPRAR di Martina Franca (TA) finalizzato alla produzione e promozione del primo Cd musicale in Italia per non vedenti/ipovedenti che sarà stampato in linguaggio braille e distribuito in tutti i negozi di musica del territorio Italiano (comprese alcune catene di ipermercati commerciali) e nel resto del mondo tramite la catena Amazon oltre agli store digitali come iTunes, Simfy Africa, Spotify e altri ancora.L'obiettivo del progetto è duplice:1) dare una possibilità di espressione artistica ai due beneficiari tramite la realizzazione di un singolo musicale,2) raccontare e raccontarsi, attraverso un inserto audio (un racconto) che incoraggi altre persone come loro a non perdere mai la speranza per una vita migliore, e quindi di essere di esempio e incoraggiamento per continuare a perseguire i sogni con determinazione perché comunque, anche nella fragilità, si possono raggiungere traguardi importanti