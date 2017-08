Come ogni anno, la festa di compleanno die la festa di riapertura della stagione coincidono in un unico evento. Quest'anno abbiamo voluto invitare gli svizzeri, che saltarono Milano durante la loro ultima discesa in Italia per il. La band ha ormai calcato i palchi di tutto il mondo con tour in Europa, USA, Sud Africa, Giappone ed ora anche Cina, e finalmente ritorneranno anche a Milano per la nostra festa.In apertura i nostri amicici salutano chiudendo un ciclo, con il loro ultimo show con questo progetto.Via Franchi Maggi, 118 - Rozzano (MI)Ingresso: 10€Apertura porte: 21.00