è felice di annunciare l'arrivo a Milano per un'degli americani, che tornano in Europa dopo aver suonato in tutto il mondo insieme a band come The Amity Affliction, Asking Alexandria, The Devil Wears Prada e molte altre. In apertura gli inglesi, già ampiamente apprezzati nelle loro recenti discese nel nostro paese. A breve news sulle band locali in apertura.Via Franchi Maggi, 118 - Rozzano (MI)SECRETS (USA - Rise Records)Our Hollow, Our Home (UK - Hollow Music)+guest TBAIngresso: 12€Biglietti con meet & greet disponibili tramite, clicca qui