Il chitarrista, che suonò neiper un breve periodo tra il 2002 e il 2006, ha rivelato l'esistenza di un Demo inedito di Ronnie James Dio.La canzone in questione sarebbe stata scritta durante le sessioni dell'album "", ( sequel del 2000's "a" ) che rimase imcompiuto per la morte del cantante nel 2010.Dalle sessioni di "" è stata registrata anche la track "pubblicata poi nel best del 2012 ", ma Aldrich sostiene che molto altro materiale è uscito da quelle sessioni.Queste le sue parole a Roppongi Rocks:".Aldrich ha suonato sul disco di DIO del 2002 '' .