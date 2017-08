Si terrà illa terza edizione del, evento dedicato all’heavy metal che si svolgerà presso l’area parking del punto venditadi via Pacinotti a Bolzano.A capitanare un bill di tutto rispetto ci saranno gli, freschi di pubblicazione con il loro nuovo album “” uscito ad Aprile viaCon loro i, attualmente alle prese con le dare a supporto di “”, l’ultima fatica in studio che a pochi mesi dalla sua pubblicazione continua a riscuotere i riscontri di pubblico e critica.A completare la line up, rodata band trentina, gli, hard rock band milanese con 3 album di successo alle spalle e gli, metal band del Sud Tirolo.L’arduo compito di cominciare un evento del genere nel migliore dei modi sarà affidato ai, hard rock cover band con un repertorio a 360° per 40 anni di storia del RockOltre al merchandise ufficiale delle band saranno presenti stand gastronomici, CD, t-shirt e memorabilia.Di seguito gli orari della manifestazione:Apertura Cancelli: 18:00INGRESSO GRATUITOArea Parking punto vendita “Harley Davidson”Via Pacinotti, 4 - BolzanoEvento FB: Clicca QUI