Barley Arts presenta MOLLY HATCHET

TORNANO IN ITALIA IL 15 DICEMBRE

, un pezzo di storia del Southern rock, saranno presto in Italia:aldi Mezzago (MB). I biglietti saranno disponibili sudalle 11 di giovedì 31 agosto.Nati nel 1971 a Jacksonville, Florida, ihanno attraversato quattro decadi con frequenti cambi di formazione, ma mantenendo intatto il proprio spirito. Sulla cresta dell’onda anche grazie a band come i Lynyrd Skynyrd, a fine anni Settanta la formazione arriva al successo di massa grazie ai tre album “” (1978), “” (1979) e “” (1980), che hanno collezionato una lunghissima serie di dischi di platino in tutto il mondo. “” (2012) è il loro ultimo lavoro, il quattordicesimo in studio, che la band ha presentato su scala globale con un lungo tour che l’ha portata in USA, Germania, Spagna, Francia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Belgio, Svezia e Australia.sono(chitarra, voce),(tastiere),(chitarra),(voce),(basso) e(batteria).Mezzago (MB), Bloom – via Eugenio Curiel, 39Posto unico in piedi: € 24,00 + prev. / € 27,00 in cassa la sera del concertoBiglietti disponibili su. Diffidate dai canali di vendita non ufficiali!