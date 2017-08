L'omonimo debut album dei melodic rockers italianiè disponibile da oggi in pre-ordine, attraverso lo shop online di, in due differenti formati: Standard CD edition e Ltd. personalized CD edition.La "" conterrà al suo interno una card personalizzata, compilata a mano una per una con numero di copia, nome dell'acquirente e controfirmata dal label manager diper certificarne l'originalità ed esclusività. Questa edizione speciale verrà proposta nella limitatissima tiratura di sole 50 copie, in un formato personalizzato dedicato a tutti i grandi collezionisti nel mondo del rock melodico.Links per l'acquisto (tutti gli ordini verranno spediti il giorno di uscita):Airbound Line-up:Special Guests:Album Tracklist:Per ulteriori informazioni: http://www.facebook.com/airboundofficial