La symphonic metal band austriaca deifara' uscire il 27 Otttobre il nuovo album,", via Napalm. Il disco è stato mixato e masterizzato da Jan Vacik ai Dreamsound StudiosPer chi non lo sapesse, la band ha vinto nel 2017 il contest "" con la loro proposta di power symphonic metalEcco la "Lionheart" track listing:01. Deus Lo Vult02. United03. Lionheart04. Hero05. Rising High06. Heaven07. King's Landing08. Eternal Victory09. Stand And Fight10. The Fortress (Of Blood And Sand)11. Empire12. My Fantasy13. The Final Crusade