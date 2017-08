Mancano solo nove giorni all’uscita della nuova creatura dei” e manca ancora meno alla chiusura della campagna esclusiva su. Solo su, infatti, è disponibile il disco autografato in versione CD, LP, BOXSET e il banner con l’artwork di “”, oltre a t-shirt e felpa.Per festeggiare l’uscita la band suonerà un concerto esclusivo aldi Stoccarda (Germania). Fino al 25 agosto sarà possibile partecipare al concorso per vincere un meet & greet con la band.E chi purtroppo non potrà essere a Stoccarda avrà modo di rifarsi con due release party in Italia: giovedì 31 agosto aldi Milano e il 1° settembre alladi Carignano (TO). Durante le serate sarà possibile ascoltare il nuovo album in anteprima e vincere gadget targatiEventi Facebook:Oggi ipubblicano inoltre l’ultimo trailer dell’album, in cui il produttoreci fa virtualmente visitare il suo, dove è nato “”.Di seguito tracklist e artwork.