Lucille Joyner, madre di Janet Rains ha scritto precedentemente:



August 23, 2017 Janet chose to be with Jesus

Lo scorso 14 luglio, come ben saprete, glisono stati coinvolti in un grave incidente stradale che è costato la vita al bassistaE' purtroppo notizia odierna la scomparsa della tour manager, meglio conosciuta come, deceduta in ospedale in seguito alle ferite riportate nell'incidente dopo oltre un mese di lotta tra la vita e la morte.La quarantottenne era stata tratta in salvo dal veicolo dal cantantee da un'altra persona, me le ustioni sul suo corpo si sono rivelati troppo gravi per permetterle di sopravvivere.