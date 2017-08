Comincia oggi la parte dedicata alla musica dal vivo in occasione dellaa Cologno al Serio (Bg). Come programmato sui palchi della kermesse bergamasca si esibiranno alcune eccellenze del panorama nazionale ed internazionale.Di seguito i dettagli:Giovedì 24 Agosto a partire dalle ore 21:30Venerdì 25 Agosto a partire dalle ore 21:30Palco CentralePalco Bike BuildersSabato 25 Agosto a partire dalle ore 21:00Palco CentraleNight show :Palco Bike BuildersDomenica 26 Agosto la chiusura della festa sarà affidata ai rockers nazionali, unici protagonisti del palco Centrale.Ne approfittiamo per ricordarvi cheè una vera e propria fiera dello stile di vita On The Road, dove troverete un largo numero di espositori di abbigliamento, oggettistica e gli immancabili stand gastronomici, nonché un concreto numero di attrazioni e spettacoli, tra cui, solo per citarne alcune, il Toro Meccanico ed il, dove motociclisti funamboli si esibiranno in acrobazie mozzafiato in una originale struttura in legno dei primi del '900.Per chi ha figli piccoli e volesse godersi la festa in libertà, sarà disponibile un'area bambini, gestita dall'associazione, dove i più piccoli saranno assistiti da educatori ed animatori esclusivamente Bikers e si potranno divertire con giochi e animazioni legate a questo fantastico e colorato mondo.Queste sono solo alcune delle cose che potrete trovare a Cologno al Serio. Vi invitiamo quindi a partecipare per rendervi conto di persona di quanto sia grande l'impegno dell', organizzatrice della Festa..L'ingresso sarà gratuito per chi accederà a piedi.Per chi parteciperà al motoraduno l'iscrizione è di 10€, ed oltre ai gadget ricordo della Festa da diritto ad un biglietto della lotteria che avrà come primo premio unaI biglietti per la lotteria saranno comunque acquistabili presso l'apposito stand nella Birreria centrale.Viale Padania - Zona IndustialeCologno Al Serio (BG)Evento Facebook: Clicca QUI Info: