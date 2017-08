È disponibile a questo indirizzoil video invito dei MOONSPELL, che per l’occasione terranno uno show speciale per il loro 25° anniversario con una setlist esclusiva che includerà anche brani mai eseguiti nelle ultime date italiane!Ilsi terrà nei giorni 9 e 10 settembre alDi seguito il bill completo:Sabato 9 settembre 2017EDGUY (25th anniversary special show)RHAPSODY OF FIREGRAND MAGUSLABYRINTHSECRET SPHERE (20th anniversary special show)WHITE SKULLHOLY MARTYRTRICK OR TREATDomenica 10 settembreDEATH SS (40th anniversary special show)MOONSPELL (25th anniversary special show)SAMAEL (30th anniversary special show)GOBLIN di Claudio SimonettiMORTUARY DRAPENECROMASSSHORES OF NULLBIGLIETTI:I biglietti sono in vendita attraverso il circuito Ticketone, Mailticket e le rivendite autorizzate ai seguenti prezzi:Biglietto singola giornata: 35€ + prevendita, 40€ in cassaAbbonamento due giornate: 60€ + prevendita, 70€ in cassaEvento Facebook: Clicca QUI:Come in occasione delle precedenti cinque edizioni, il Metalitalia.com Festival offrirà anche un’ampia area esterna dove sarà possibile incontrare gli artisti in meet & greet aperti a tutto il pubblico e nella quale saranno presenti numerosi stand di merchandise, CD, vinili, strumenti musicali, punti ristoro e molto altro. Il Live Club è inoltre provvisto di ampi parcheggi gratuiti e un ristorante al piano superiore, dal quale sarà possibile assistere direttamente al concerto.Info:EAGLE BOOKING LIVE PROMOTIONPOWERED BYTuborg