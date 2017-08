“In un mondo ideale la vorrei trasformare in un hotel/negozio. Penso che i fans dei Maiden andrebbero a visitarla. Avevo un piccolo in bar in Portogallo, chiamato Eddie’s Bar, che adesso è chiuso, ma le persone venivano da tutto il mondo per entrare in quel bar. Penso che forse potrebbero andare alla casa. Abbiamo registrato alcuni album lì e ci sono un sacco di cimeli e roba così."

*** STEVE HARRIS VUOLE CONVERTIRE LA SUA CASA IN ESSEX IN UN MUSEO/HOTEL A TEMA MAIDEN ***È da tanto che si parla di questa casa: il bassista degliin realtà non ha mai voluto venderla veramente, per questo all'inizio il suo prezzo era altissimo.Dopo qualche aggiustamento al prezzo (da quasi 7 milioni di sterline a quasi 4), sembra chevoglia tenersi la villa e trasformarla in un hotel/museo dedicato agliEcco le sue parole in merito: