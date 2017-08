My name is Tobias Forge and I'm the man behind the mask in GHOST. Thanks for listening.

Il cantantesi è ufficialmente rivelato per la prima volta comee quindi leader deidurante la sua conduzione del programma radiofonico svedese "".Ogni episodio del programma dura novanta minuti ed è condotto ogni volta da una celebrità nazionale svedese diversa, libera di parlare di quello che gli piace e di scegliere la musica per l'intera puntata.Forge nella "sua" puntata ha parlato della propria famiglia e in particolare del fratello, scomparso nel 2009, il giorno successivo alla pubblicazione della prima canzone deisu MySpace. La confessione è avvenuta in chiusura del programma, quando il cantante ha salutato gli ascoltatori con questa frase: