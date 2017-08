RocknRolla Summer: Onelegman live a Bologna

Sabato 2 settembre, a partire dalle ore 22, si esibiranno sul palco deldi Bologna iL'evento è organizzato dacon il nome die si svolgerà presso il, via Sacco e Vanzetti 10, 40134, Bologna.A seguire il dj set di(Alternative Metal Reggio Emilia)Il progettonasce nel 2003 nella scena musicale underground di Reggio Emilia, Italia.Il primo demo del 2007 è accolto dalla stampa specializzata italiana come il miglior EP autoprodotto dell'anno. Nel 2011, il primo album ufficiale "" è prodotto in collaborazione conIl disco viene rilasciato dae promosso da, poi distribuito negli Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Italia attraverso laIl successo di critica stupefacente del disco porta la band a esibirsi dal vivo in tutta Europa insieme a Deep Purple, The Misfits, Cynic, Freak Kitchen, Kee Marcello e Lacuna Coil.Nel 2014, ancora una volta con, la band è desiderosa di scrivere un nuovo capitolo della sua carriera attraverso un album che si muove deliberatamente lontano dal passato. "" È un più strutturato, dinamico, album orchestrale, più concentrati sui dettagli, pesante e corale. E 'più rock.Altre informazioni: