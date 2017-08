*** RUMOUR: STEVE HARRIS AVREBBE CONFERMATO I TRE MESI DI TOUR ***Durante i soliti incontri con i fans dopo il concerto deiBritish Lion a Oslo, in Norvegia, il bassista degliavrebbe confermato ad un fan che il prossimo tour partirà nel mese di maggio e si concluderà ad agosto.Ovviamente queste informazioni ci sono state riferite dal fan, e non c'è modo di saper se siano autentiche o meno, anche se tutto fa pensare che siano veritiere.Ricordiamo che per ora lo scenario sarebbe questo:, 3 mesi di tour partendo alla fine di maggio fino ad agosto, solo Europa.Sembra che un concerto alla Commerzbank-Arena di Francoforte sia già stato confermato, ed è possibile una partecipazione della band al NOVA ROCK Festival in Austria, dal momento che un'immagine rappresentante proprio una possibile data dal festival è stata fatta rimuovere dagli organizzatori.Nessuna voce riguardo al tema del tour e alla scaletta.