Verona in musica dal 2 al 30 settembre:, in collaborazione con, promuove con iluna rassegna itinerante. Spazio per un mese agli artisti e ai talenti veronesi con concerti, conferenze e lezioni, ma anche sport, degustazioni e promozione del sociale in tutta la città. Ingressi gratuiti.Musica soprattutto, ma anche cultura, sport ed enogastronomia.a settembre colora Verona e la fa suonare, parlare e contaminare con mondi apparentemente lontani – musica, sport, cibo e vino - in realtà uniti da un filo conduttore: la cultura e l'eccellenza del territorio. Concerti, conferenze musicali, eventi sportivi e sociali e degustazioni: un mese itinerante da vivere con e per la città., che si terrà nella sua prima edizione dal 2 al 30 settembre 2017, è il. E proprio per sottolineare il suo legame con il territorio sarà un festival itinerante che si dispiegherà in diversi punti della città e che coinvolgerà solo artisti veronesi, di nascita o di acquisizione, se si fa eccezione per gli inglesi. Ogni evento sarà gratuito.Nasce da un'idea di, direttore della scuola di musica BTMusic di Borgo Venezia, promotrice della rassegna, e socio con Achille Caifa della YoLoco (società di organizzazione di eventi). “La filosofia – spiega Tomelleri – è coinvolgere il pubblico e sensibilizzarlo alla musica nella sua forma più alta, intesa nella sua complessità, dunque come intrattenimento, didattica, comunità, muzak e interiorità personale. Ma Five Points vuole unire dei mondi e dunque proporre assieme alla musica l'eccellenza sportiva e la cultura enogastronomica, intesa come conoscenza e consapevolezza, e infine promuovere l'aspetto sociale”.Il nome Five Points è ispirato a un sobborgo di Manhattan che nell'800 cadde in disgrazia a causa di speculazioni industriali ed edilizie e diventò luogo di concentrazione di sottoproletari, immigrati e malavitosi. Ma quel degrado paradossalmente si rivelò un incubatore di grosse rivoluzioni politiche, sociali e artistiche (qui nacque il tip tap).E in un momento storico di scarsa considerazione mediatica per la musica di qualità, Five Points, patrocinato dal Comune di Verona, vuole compiere a sua volta la sua rivoluzione e rilanciare una scena musicale in cui lo spessore artistico si coniughi con la fruibilità e l'accessibilità.Il bello infatti può essere di tutti, così Five Points traspone in musica gli esempi del Festivaletteratura Mantova e del Rome Art Week, volendo fondersi con il tessuto cittadino.Ed è questo il motivo per cui Five Points è un festival itinerante, che si dispiegherà in diversi punti della città: Gran Guardia, Vallo Città di Nimes, Le Cantine de l'Arena e la Società Letteraria, toccando anche vari locali ed esercizi cittadini e non dimenticando il suo aspetto sociale nel coinvolgere il Policlinico di Borgo Roma e la Casa Circondariale di Montorio.Oltre 50 eventi tra pomeriggio e sera, i principali sono i cinque concerti (i five points) dei cinque sabati di settembre: il 2 in Gran Guardia, il 9-16-23-30 ai bastioni Vallo Città di Nimes. Da non perdere anche gli eventi musicali ed enogastronomici nei diversi locali ed esercizi commerciali della città e le conferenze alla Società Letteraria.Seguiteci su http://www.fivepointsvr.it e sulla pagina facebook