Dal 25 al 27 agosto 2017 a Fabrica di Roma (VT)

In arrivo la, che si svolgerà il 25, il 26 ed il 27 agosto a Fabrica di Roma (VT).Per quanto ci riguarda in maniera mirata, oltre alla giornata inaugurale con i Sud Sound System e quella conclusiva con i Coez, quello che ovviamente attira la nostra attenzione e quella dei nostri lettori è ovviamente la serata centrale del sabato 26 agosto che vedrà sul palco grandissimi protagonisti della scena metal mondiale ed italiana, in particolare gli, glied iAll'interno del festival è confermata un'area camping gratuita e completa di servizi, per vivere appieno l'atmosfera del Festival e per agevolare gli spostamenti da parte di chi viene da più lontano.Da rimarcare che il festival viene organizzato dalla Proloco di Fabrica di Roma con il supporto del Comune, i volontari che prestano la loro opera nei giorni di festa sono ben 85 e lo fanno totalmente a titolo gratuito senza alcun pagamento in cambio.Non manca un'area dedicata alla ristorazione con ampia scelta di proposte gastronomiche ed ovviamente un ventaglio di proposte validissime a supportare un festival che si chiama... FESTA DELLA BIRRA ;)Completa il tutto una una zona mercato dedicata all'artigianato ed una zona per i piu piccoli con giostre e giochi gonfiabili.