*** RUMOURS/CONFERMA UFFICIOSA: IL DVD DEL "THE BOOK OF SOULS WORLD TOUR" SARÀ PUBBLICATO E INCLUDERÀ IL CONCERTO DI SAN SALVADOR ***Come riportato dal sito https://goo.gl/Wo74Qq ), gliavrebbero chiesto ai promoters Two Shows Producciones il permesso di includere immagini dal concerto del 6 marzo 2016 allo stadiodi San Salvador.La band si sarebbe mossa anche per usare immagini dai concerti in Brasile e in Argentina.Viene anche detto che nelle prossime settimane/mesi verrano annunciati tutti i piani.Il sitoè stato più volte condiviso dalla pagina ufficiale di, quindi è sicuramente una fonte attendibile.A questo punto, ipotrebbero aver scelto El Salvador come location del DVD, e verosimilmente hanno chiesto immagini anche da altri concerti da inserirvici dentro (come è accaduto per En Vivo e Rock in Rio). Potrebbero anche fare un best of in stile, scegliendo una canzone della scaletta per città. In questo caso, è possibile anche le riprese non si siano limitate solo al Sud America, ma anche al Nord America e al Canada.hanno già rilasciato video contenenti immagini e musica registrati nei primi mesi di tour nel 2016, basti pensare al video dio a quello dipubblicati l'anno scorso: erano principalmente immagini dai concerti in Sud America/Nord America con audio registrato a Buenos Aires per il video die Rio De Janeiro per il video di. Questo vorrebbe dire che hanno già parecchio materiale registrato professionalmente da quei concerti.Lo show di San Salvador sarebbe comunque una scelta più che capibile: Lo show andò sold out, facendo registrare così il record per il maggior numero di spettatori della storia di El Salvador (record detenuto precedentemente daglicon un concerto proprio allo stadio, ma dove presenziarono "solo" 17.900 fans). Gli Isono anche stati ringraziati dal Ministro del Turismo per aver incluso una data a El Salvador nel loro tour.