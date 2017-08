Sono da poco usciti i dati di vendita per le ultime date del tour in supporto a The Book of Souls:Iron Maiden, GhostTalking Stick Resort ArenaPhoenix, Ariz.June 28, 2017$838,21610,475 /11,5001 / 0$94.75, $34.75Iron Maiden, Ghost, Kamelot, ExodusGlen Helen AmphitheaterDevore, Calif.July 1, 2017$1,366,78923,363 /40,0001 / 0$99.50, $29.5Iron Maiden, GhostT-Mobile ArenaLas Vegas, Nev.July 3, 2017$759,0149,033 /10,5001 / 0$99.50, $39.50Iron Maiden, Ghost Oracle ArenaOakland, Calif.July 5, 2017$1,057,28413,413 /13,4131 / 1$94.76, $37.62Iron Maiden, GhostUSANA AmphitheatreWest Valley City, Utah July7, 2017$728,71614,618 /19,0001 / 0$99.50, $34.50Iron Maiden, GhostPinnacle Bank ArenaLincoln, Neb.July 9, 2017$622,4027,856 /10,0001 / 0$99.50, $39.50Iron Maiden, GhostSprint CenterKansas City, Mo.July 11, 2017$528,8107,012 /8,9151 / 0$97.50, $37.50Iron Maiden, GhostBudweiser StageToronto, Ontario July 15, 2017$789,56915,671 /15,6711 / 1$78.35, $25.59Iron Maiden, GhostCentre VideotronQuebec City, QuebecJuly 16, 2017$856,98513,680 /13,6801 / 1$70.76, $31.23Iron Maiden, GhostXFINITY CenterMansfield, Mass.July 19, 2017$873,51219,038 /19,0381 / 1$89.50, $25Iron Maiden, GhostBarclays CenterBrooklyn, N.Y.July 21-22, 2017$2,030,05823,438 /23,4382 / 2Ci sono alcune date non proprio andate bene, ma si sapeva che sarebbero andate così. Per il resto, il tour americano è stato uno dei più grandi per gli. Ogni singolo show nella zona di New York è andato sold out, cosa che non succedeva dall'85 da quando suonarono alla Radio City Hall (anche se bisogna dire che la capienza era di sole 6.000 persone e molti fans si fecero più date).Mansfield si becca il record per il concerto più grosso fuori dalla California (record battuto già 3 volte solo in questa leg!), le date in Canada sold out da mesi (con quella di Quebec City andata sold out in poche ore), un nuovo record per Salt Lake City, il miglior risultato dal 2009 per Phoenix, sold out in anticipo per Oakland e San Bernardino che fa lo stesso incasso del 2013, ma senza tutte le band grosse di supporto!Che dire, uno spettacolo. Bisogna considerare anche che questa è la seconda volta che ipassano in America con il, e che negli stessi giorni deisi esibivano anche ie i. Insomma, un tour americano senza precedenti per i, e le aspettative erano bassissime.