“C’è un’idea di fare alla fine un pezzo assieme. Dovremmo fare di più, magari un EP, ma sono troppe le cose da fare in vista della prima data del Pumpkins United a Mexico City. Per far funzionare tutto, se vogliamo realizzare un nuovo brano come Pumpkins United, credo ci sarà molto lavoro da fare. Quindi quello che abbiamo per ora in programma è solo una canzone.”

Giornata in un certo senso storica quella di ieri in casa, come si puòIl batterista, sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto in Studio e con la didascaliaMa di cosa si tratta esattamente? sicuramente è qualcosa che riguarda gli, dato che il batterista ha utilizzato gli hashtagsRi-registrazioni o qualcosa di nuovo dunque?Di seguitole dichiarazioni dirilasciate al magazine spagnolo Metal Journal nel mese di marzoSarebbe bello se si trattasse di una nuova canzone con la voce diCome già sappiamo, l’intenzione della band in vista delè quella di preparare almeno una nuova canzone da andare ad inserire nella Set-ListA questo link è possibile vedere una probabile Set-List che noi di Metal.itIntanto aumentano le date delcon l’ultima conferma di, che quindi faranno ritorno in Europa dopo la parentesi di marzo in…Continua!Chissà che sia possibile veder glianche in qualche festival estivo.