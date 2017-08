*** L'AUTOBIOGRAFIA DI BRUCE DICKINSON E' IL LIBRO ROCK PIU' VENDUTO SU AMAZON ***"What Does This Button Do?", l'autobiografia ufficiale di, è il libro più venduto (riguardante la musica) di Amazon (Inglese).Il libro uscirà il 19 ottobre (in Italia il 31), e sarà accompagnato da un tour promozionale di, i cui dettagli saranno annunciati più avanti.Intanto, potete ordinare la vostra copia dai link presenti in questa pagina ( https://goo.gl/5ZoTfH ) oppure da Amazon.it (anche se non è inserito nella pagina dei pre-ordini ufficiale) a 25,26€.Su Amazon.uk il prezzo del libro adesso è sceso a 10 sterline, quindi se volete risparmiare qualche soldo e riceverlo con qualche giorno d'anticipo potete pre-ordinarlo dalla sezione inglese di Amazon (LINK: https://goo.gl/yRe7cw ). La prima stampa inglese inoltre avrà anche i bordi delle pagine neri.Ci saranno delle traduzioni (verosimilmente anche in Italiano), e le date di uscita verranno pubblicate più avanti (probabilmente insieme alle informazioni del tour di Bruce) sul sito degliAnche se non ci sono ancora dettagli, è lecito pensare che (se sarà un tour di firma copie)firmerà solo le copie del libro acquistate sul luogo dell'evento e non firmerà le copie del libro acquistate da altre parti. E' quindi molto probabile che le sue tappe coincideranno con l'uscita delle traduzioni locali, per cui chi ha già preso il libro inglese potrà comprare la sua copia in italiano e farsela firmare. Queste sono supposizioni in base a come funzionano i tour di firma copie, e ve lo diciamo perchè magari non vorrete acquistare due volte lo stesso libro (anche se in lingue diverse). Ad ogni modo, per tutte le informazioni bisogna aspettare l'uscita di un comunicato ufficiale.