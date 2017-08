"Beh, uscire con i Maiden riporta in mente grandi ricordi. Era il 1981, forse. Io, Ron McGovney (primo bassista dei Metallica), e Lars Ulrich stavamo guidando per Hollywood, quando abbiamo visto Steve Harris, camminare per strada. Lo abbiamo chiamato 'Hey Steve!', lui si gira e inizia a camminare verso di noi. Quello è stato il nostro primo incontro con qualcuno di famoso. Sì, Steve Harris è una persona molto alla mano. E niente è cambiato. Si è presentato al nostro show [a Quebec City].



E' davvero fantastico quando altri musicisti guardano quello che fai..[...] Lars era così nervoso 'Oh mio Dio! Steve Harris mi sta guardando'. Di solito a metà concerto capisci 'Okay, se n'è andato'. Ma no, per tutto il concerto Steve è stato lì, per l'intero concerto, fino alla fine. E' venuto anche in hotel con noi[...]".

