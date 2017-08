è lieta di presentare il nuovo singolo degliintitolato "".La band Metalcore dell'East Coast Italiana è pronta a farvi sentire il nuovo singolo che preannuncia il loro prossimo album. Il brano, registrato e mixato da), esprime dall'inizio l'idea di "setta" (trad. di The Covenant) dove i membri della band invocano un inno che si trasforma rapidamente in riffs graffianti e breakdowns marcati, tipici del loro genere. Nel corso della canzone, ritroviamo più volte il ritornello molto orecchiabile e una conclusione epica che preannuncia la seconda parte in uscita prossimamente.Con questo video, girato da, glihanno voluto spiegare il significato della loro ideologia di "setta", "". dice, vocalist della band. Il video mostra la vita di due persone in uno stato mentale inizialmente stanco, stressato e confuso. Presi dalla voglia del cambiamento, compiono un "rito" che li porta ad abbandonare i loro costumi sociali e unirsi alla setta. Non vi sveliamo di dettagli ma vi invitiamo a guardarlo fino in fondo.La band è attualmente in tour in Lettonia, farà da supporto aglie altri show da headliner, per concludere, potrete trovarli sabato 19 Agosto aldi Cervia in compagnia degli