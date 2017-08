UNEVEN STRUCTURE

Unica data in Italia ad Ottobre

BIOGRAFIA

è orgogliosa di presentare il ritorno deglidopo averli visti in tour con ipochi mesi fa.La band francese formata nel 2008 unisce Tech Metal e Progressive Rock, presentando i brani dell'ultimo album "" uscito il 21 Aprile perL'appuntamento è per Giovedì 26 Ottobre al, viale Enrico Fermi 98, Milano. Special Guests dell'evento saranno i, progressive metal band australiana.Formatisi in Francia nel 2008 in uno dei più forti mercati di bands Tech Metal e Progressive Rock, glihanno realizzato il loro debut album “” solo 3 anni dopo e hanno iniziato un multiplo tour europeo con band leaders della scena tech metal/prog rock quali i Protest The Hero, Textures e Tesseract suonando anche in festival come il Brutal Assault e l’Euroblast.Il sound del nuovo album “” è oggi più complesso e perfettamente arrangiato ma sempre melodico, sperimentale e molto tecnico. Un mix perfetto di durezza metal con la elaborata tecnica prog e il suono atmosferico dell’ambient.