E così si è giunti anche alla 23° edizione dell’, il festival metal più importante del Sud Italia ed oggi anche il più longevo in Italia, in programmanel piazzale scuole medie alla via A.Spaltro.Importantissimi gruppi per questa nuova edizione a partire dalla data unica per l’Italia dei, padri indiscussi del Black Metal . La band nata in quel di Newcaste (Inghilterra) nel lontano 1979 ha scritto album che sono rimasti nella storia del metal estremo. Fonte d’ispirazione per tante band di metal, hanno saputo creare uno stile essenziale, veloce, sporco, ma anche molto pesante ed oscuro.. Sul palco dell’Agglutination oltre ad aspettarci i loro classici non è detto che non assisteremo a qualche nuovo pezzo dell’imminente loro nuovo Ep che anticipa il vero e proprio nuovo cd previsto ad inizio 2018.Oltre a loro dal sound grezzo, violento e diretto, i, considerati uno dei gruppi più rappresentativi della scena thrash metal . La band tedesca , fondata nel 1981 capitanata da Tom Angelripper, con 15 album pubblicati e più di 30 anni di carriera dal vivo danno sempre il meglio della loro musica. Oltre ai due gruppi stranieri citati ci sarà anche il graditissimo ritorno dopo circa 20 anni dei vicentini, storica band tricolore, cha ha rilasciato da poco il loro 10° album di notevole successo e che suonerà sul palco questi nuovi pezzi in esclusiva per il Sud.Andranno ad arricchire la proposta di questa XXIII edizione anche i brescianialtro gruppo attivo da anni ed alcune tra le più rappresentative bands del Sud Italia quali gliUn festival molto heavy quello in programma ma anche variegato nel sound . Splendida location nel pieno paese di Chiaromonte a circa 800 metri sul livello del mare con tantissimi stands e i straordinari panini con salsiccia locale cotta alla brace ed ottima birra. Inoltre ricordiamo ancora che sono organizzati autobus da tutto il Sud Italia, a tal proposito sono disponibili le info sul sito e sulla pagina facebook della manifestazione Per quanto riguarda i biglietti (ingresso €. 35,00) come sempre non ci sarà prevendita ma si faranno tranquillamente sul luogo della manifestazione, che si svolgerà tranquillamente anche in caso di pioggia in quanto con palco coperto.Ecco gli orari ed il Running Order con apertura cancelli ore 15,45 :