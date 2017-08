non prendete impegni: ildi Trezzo sull’Adda (MI) ospiterà quella che si preannuncia essere una serata imperdibile: a salire sul palco saranno infatti i, accompagnati dagli special gueste dai degni supporter. I biglietti per questo straordinario show per gli amanti del genere saranno disponibili su(sia online che nei punti vendita di entrambi) alle 10 di lunedì 24 agosto.Assenti dall’Italia dal 2014, itornano più in forma che mai per presentare l’ultimo lavoro), uscito lo scorso 31 marzo, in cui tornano ad una fantasiosa e complessa trama concettuale che riflette sulla natura del tempo. Special guest della serata saranno i, pronti a tornare sul palco col loro miglior album di sempre,. Prodotto dal leggendario(At The Drive In, The Cure, Slipknot e molti altri) e mixato da(Queens Of The Stone Age, Kyuss, Melvins),si compone di dieci nuovi pezzi di hard rock potente che contraddistingue la band. Con questo lavoro, idimostrano ancora una volta di essere dei compositori di prima scelta che hanno appreso l’arte di creare dei veri e propri inni senza prendersi troppo sul serio.Lunedì 27 Novembre 2017Trezzo sull’Adda (MI), Live Club – via Giuseppe Mazzini, 58Posto unico in piedi: € 30,00 + prev.Biglietti disponibili su(siti e punti vendita). Diffidate dai canali di vendita non ufficiali!