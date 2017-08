Sappiamo che il mercato italiano non è facile, ma noi ci crediamo e non vogliamo mancare! Negli ultimi live fatti in Italia il pubblico ci ha davvero regalato grandi emozioni, speriamo di ricambiare con il nuovo album. Non vediamo l’ora!

La band alternative rock metal,, ha recentemente annunciato, in collaborazione con, la sua partecipazione come special guest alle date europee del prossimo autunno deiPer iniziare a scaldare l’atmosfera in occasione dell’uscita del nuovo albumil 6 Ottobre, i, svelano oggi due nuove date in Italia:commenta:L’uscita del nuovo atteso album “” è prevista per il 6 Ottobre 2017 su. I pre-ordini del nuovo album “” sono ora disponibili in due esclusivi bundle con t-shirt in edizione limitata:Ti sei perso il nuovo video dei, “”?Guardalo qui:sono:Maggiori info: