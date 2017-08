Torna finalmente alle nostre latitudini lo straordinario chitarristaSicuramente uno dei chitarristi più talentuosi mai usciti dalla sempre vivace scena scandinava,è nei libri della storia della musica per la sua militanza negliAttivo già a inizio anni '80, ha esordito con una band che definire seminale è poco: i suoi, infatti, furono la prima band rock/metal Svedese a ottenere un contratto major, aprendo di fatto la strada a uno dei movimenti più prolifici della storia della rock.Nulla si può aggiungere che già non si sappia sugli, band straordinaria con vendite nell'ordine delle decine di milioni di dischi e ancora celebratissima.è la chitarra dietro lavori leggendari come, e il successo (anche) della sua carriera solista è quindi più che comprensibile: non solo tecnica fine a se stessa ma un gusto per la melodia straordinario fanno diuno dei chitarristi, a tutt'oggi, più apprezzati del mondo.Questi i dettagli: