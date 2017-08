SPAZIOROCK.IT FESTIVAL

Annunciati i The Rainband

Dettagli

sono lieti di annunciare un nuovo nome internazionale che prenderà parte all'edizione 2017 delloaldi Milano insieme aie i. Si tratta degli InglesiLa band di Manchester, capitanata da, è pronta a tornare in Italia dopo l'ultima apparizione al MotoGp del Mugello e farvi ballare a ritmo di indie rock. La band britannica pubblicherà il loro nuovo album “” il prossimo febbraio. Uno spettacolo che si preannuncia grandioso e una ragione in più per prendere parte all'evento che si terrà domenicaal(Milano).Biglietti disponibili sul circuito Mailticket.it a 43€ + dp.Domenica 19 Novembre 2017Fabrique - Via Gaudenzio Fantoli, 9 Milano