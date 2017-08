mmm... sarà che non mi accontento ma se togliamo il condimento delle tastierine (che non apportano nessun beneficio) rimane abbastanza scarna e poco incisiva. Mi aspetto di più, speriamo...

Inserito il 02 agosto 2017 alle 18:53 beh,il pezzo è buono!

Hughes a 64 anni è ancora The Voice of Rock!

la band invece è "sprecata", Bonamassa per primo...

...speriamo che il resto dell'album sia meno incentrato sul "solito" stile di Glenn e ci sia più spazio per Joe, magari anche con la...