I New York death metallers IMMOLATION hanno annunciato un tour europeo a Settembre . Supporter saranno i MELECHESH e AZARATH.Ecco le date annunciate al momento :Sep. 07 - D - Munich - BackstageSep. 08 – CH - Hüttikon - Meh Suff! Metal FestivalSep. 09 - F - Paris - Fall of Summer FestivalSep. 10 - B - Roeselare - De Verlichte GeestSep. 11 - D - Oberhausen - HelveteSep. 13 - [to be confirmed]Sep. 14 - [to be confirmed]Sep. 15 - I - Brescia - Corcolo ColonySep. 16 - I - San Dona di Piave - Revolver ClubSep. 17 - SRB - Belgrade - Dom OmladineSep. 18 - RO - Bucharest - FabricaSep. 19 - RO - Cluj-Napoca - Flying CircusSep. 20 - H - Budapest - Dürer KertSep. 21 - SK - Bratislava - Randal ClubSep. 22 - CZ - Prague - Nová ChmelniceSep. 23 - SK - Kosice - CollosseumSep. 24 - CZ - Ostrava - BarrakSep. 26 - PL - Krakow - ZetPeTeSep. 27 - PL - Wroclaw - PralniaSep. 28 - PL - Gdynia - UchoSep. 29 - PL - Warsaw - ProximaSep. 30 - S - Hultsfred - Mörkaste Småland