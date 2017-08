Il lupo perde il pelo ma non il vizio!Tutti sappiamo come Brian Johnson (frontman degli Ac DC per chi fosse vissuto sulla luna questi ultimi decenni) sia stato forzato a lasciare la band per un rischio sordità dovuto alla sua passione per le gare in auto, cui lui partecipava senza il casco, ed ora giunge la notizia che durante la gara a Silverstone Classic tenutasi in Inghilterra il 29.07, l' Austin A35 da corsa da lui guidata è uscita fuori pistaL'auto ha sbandato, girato su se stessa ed è uscita di strada. Sono intervenuti i soccorsi che hanno aiutato Brian ad uscire dalla macchina, miracolosamente illeso.