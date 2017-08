DARK LUNACY

A settembre al Rock In Park con Starsick System, Raging Dead e Blood Inc.

saranno tra gli headliner della nuova edizione dell'ormai immancabiledi settembre, ovviamente aldi Milano.L'appuntamento con il dramatic death metal della band italiana sarà per. Ma non finisce qui perché la serata vedrà alternarsi tre band del rosterVenerdì 29 SettembreIngresso 5€sono in tour a supporto dell'ultimo album "" uscito nel 2016, giudicato tra le migliori prove in studio della band, con una line-up rinnovata che vede al comando sempreOltre alla data del 29 settembre, vedremo isul palco deldi Lonca di Codroipo (UD) il 5 agosto e poi il 18 agosto aldi Francavilla Al Mare (CH) conGlihanno da poco pubblicato il loro secondo album "" pere sono pronti per conquistare il Regno Unito a fine ottobre. Isono in promozione del loro primo album "" mentre istanno per annunciare grandi novità discografiche, ad alto tasso horror e metal!