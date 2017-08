DOWNFALL: GUARDA IL PLAYTHROUGH VIDEO DEL SECONDO SINGOLO "THE TORTURE"

"PUNISHMENT FOR THE INFIDELS" DISPONIBILE ORA VIA MEMORIAL RECORDS

La old school thrash/death metal bandha pubblicato oggi un playthrough video per il brano "", secondo singolo tratto dal disco "", disponibile ora via. Acquista la tua copia a questo link A proposito del brano la band spiega: "".