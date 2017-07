Sull’onda del successo del nuovo album “” () e dopo aver raggiunto tutta la penisola in un intenso tour a supporto di esso, tra cui i più importanti festival estivi, per gliè giunta l’ora di sbarcare in Sardegna per il loro primo show di sempre.Lo spettacolo, organizzato per accontentare le numerose richieste dei fan ai promoter locali, si terrà ilpresso l’anfiteatro comunale di Mores (SS).Sarà un evento “open air” ad ingresso gratuito con vari stand di ogni tipo, tra cui quelli gastronomici con fiumi di birra e cibo a prezzi popolari.A breve verranno forniti ulteriori dettagli e i nomi degli special guest.Anfiteatro ComunaleMores (SS)Evento Facebook Clicca: QUI