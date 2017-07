“Siamo felicissimi di annunciare che saremo headliner nel tour europeo di “Will To Power" ad inizio 2018. Non vediamo l'ora di tornare con un nuovo ARCH ENEMY show pieno di grandi sorprese! E con quale lineup! Abbiamo formato un insieme micidiale di band per il tour tutto per voi. Wintersun, Tribulation e Jinjer sono tutte bands con uniche ed impressionanti performance in sede live!. Tutto questo contribuisce a creare quella che si preannuncia una notte memorabile per il Metal: non mancate!"

Gli, a mezzo pagina ufficiale Facebook , hanno appena annunciato nuove date per il tour europeo dinel 2018.Il fondatore e chitarrista della bandha dichiarato:Ricordiamo la lineup della band del nuovo, disponibile dalprossimo 8 settembre viaconTickets in vendita a partire dal 2 Agosto h 11.00 AM