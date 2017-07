È tutto pronto per Sabato 29 Luglio per quello che sarà il promo show dei i. in terra di sarda.Come programmato lo spettacolo avrà luogo a Thiesi (SS), nel suggestivo contesto del, in località Su Padru.Stand gastronomici, fiumi di birra, le numerose attività ludiche e l'ingresso gratuito rendono questo evento un appuntamento immancabile.L’ingresso e il parcheggio sono anch’essi gratuiti, così come l’area campeggio dotata di servizi.Di seguito gli orari:Aftershow Party w/ MORTIMER Mc GRAVEA seguire Dj SetSabato 29 Luglio 2017MOTOCLUB BARDANERIS – X° AnniversarioVENOM INC. + MY MISSES + MORTIMER McGRAVELoc. Su Padru – Thiesi (SS)Apertura Cancelli: Ore 16:00EAGLE BOOKING LIVE PROMOTIONwww.eaglebooking.comwww.facebook.com/eaglebooking.livepromotion