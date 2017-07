Gli- la nuova band di(ex-RAGE) - rappresenta una nuova dimensione del power metal sinfonico, con tre cantanti, Jeannette Marchewka (LINGUA MORTIS ORCHESTRA), Andy B. Franck (BRAINSTORM) e David Readman (PINK CREAM 69).Nel Marzo 2016, gli ALMANAC hanno pubblicato il loro acclamato album debutto "Tsar", entrato nelle classifiche ufficiali di Germania (#74) e Svizzera (#87), seguito da un tour Europeo insieme a ORDEN OGAN, e un tour da headliner nella primavera 2017.Nelle ultime settimane, gli ALMANAC hanno completato le registrazioni del loro secondo disco intitolato "", registrato ai HeyDay Studios a Wuppertal, Germany. "" rivela il chitarristae spiega che """." sarà pubblicato il 3 Novembre su. L'artwork è stato ancora una volta creato dall'artista ungherese Gyula Havancsák (ACCEPT, DESTRUCTION a.o.).Gli ALMANAC hanno recentemente suonato al 'Masters of Rock' festival, dove hanno presentato dal vivo le prime due nuove tracce, 'Losing My Mind' e 'Children Of The Sacred Path'. Il concerto farà parte del bonus live DVD, che sarà inserito nella prima edizione limitata di "Kingslayer".