Gli hyperblasters canadesi,, celebreranno il loro 25° anniversario nel 2017 e intraprenderanno un grande headline tour in Europa in autunno. A supporto di questi prossimi show, la band pubblica ora il lyric video dello strabiliante classico 'Blood Of The Swans' tratto dalla riedizione di "Shadows & Dust"/"Serenity In Fire".Guardalo qui:Qualche settimana fa la band ha già pubblicato il lyric video di 'Illuminati':Nei loro show speciali a Ottobre, iporteranno per intero i loro classici "Shadows & Dust" e "Serenity In Fire" sui palchi europei!w/ GRAVEWORM05.10. D Hanover - Capitol06.10. D Leipzig - Hellraiser07.10. B Antwerp - Trix08.10. D Hamburg - Grünspan10.10. UK London - o2 Academy Islington12.10. D Stuttgart - LKA Longhorn13.10. CH Luzern - Schüür14.10. D Bochum - Matrix15.10. D Nuremberg - Hirsch17.10. CZ Prague - Roxy18.10. A Vienna - Simm City19.10. D Lindau - Vaudeville20.10. CH Lausanne - Les Docks21.10. D Munich - Backstage