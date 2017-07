Manca solo un mese dall'uscita del primo live Blu-ray/DVD+2CD deiI intitolato "Live at Masters of Rock" prevista per il 25 Agosto su Nuclear Blast. La scorsa settimana, la folk band ha svelato interessanti informazioni sullo show del Masters of Rock del 2016 (Disc 1), ma oggi è tempo di pubblicare un nuovo assaggio.Guarda il nuovo videoclip 'Erämaan ärjyt' su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Xccb1-jdzTQ Pre-ordina "Live at Masters of Rock": http://nblast.de/KorpiklaaniLiveNBPre-ordina "Live at Masters of Rock" in digitale e ricevi subito 'Pilli on pajusta tehty (live)' e 'Erämaan ärjyt (live)': http://nblast.de/KorpiklaaniDigital