Dopo aver appena celebrato il trentennale di “The Final Countdown”, glihanno annunciato che ad Ottobre pubblicheranno il nuovo album “” registrato agli Abbey Road Studios di Londra e successivamente torneranno in tour col “Walk The Earth World Tour 2017-2018″La band di Joey Tempest sara' in Italia per un’unica data a Novembre a Milano, ecco i dettagli:EUROPE+ special guestMercoledì 29 NOVEMBRE 2017 @ Alcatraz – MILANOApertura porte: ore 18.30Inizio concerto: ore 20.00Prezzo del biglietto in prevendita: €30,00Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €35,00Biglietti in prevendita sua partire dalle ore 10.00 di lunedì 31 Luglio 2017, di seguito il link: