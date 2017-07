Ci siamoIl tanto annunciato tour in commemorazione dista per iniziareCome sapete la particolarità è nel fatto che il singer verrà "resuscitato" con ungigante che farà capo alle spalle della band formata dai membri originali Simon Wright (drums), Craig Goldy (guitar), Scott Warren (keyboards) insieme al bassista Bjorn Englen (YNGWIE MALMSTEEN); mentre il metal vocalist Tim "Ripper" Owens (JUDAS PRIEST, ICED EARTH, YNGWIE MALMSTEEN) col singer Oni Logan (LYNCH MOB) saranno presenti in alcune date selezionate.Il tour si chiama : "" e prevede piu' di 80 date a cominciare da Helsinki, ( Finlandia ) il 30 Novembre.Il tour toccherà poi l' Argentina, Australia, Brasile, Chile, Colombia, Ecuador, Francia, Germania,Giappone, Mexico, New Zealand, Paraguay, UK, Venezuela e altre date a seguire, mentre negli United States dovrebbe arrivare a primavera 2018Ecco le "Dio Returns" tour dates annunciate al momento:Nov. 30 - Helsinki, Finland @ The CircusDec. 03 - Stockholm, Sweden @ FryshusetDec. 04 - Oslo, Norway @ Rockefeller Music HallDec. 06 - Warsaw, Poland @ ProgresjaDec. 13 - Barcelona, Spain @ BikiniDec. 15 - Santander, Spain @ Escenario SantanderDec. 17 - Bucharest, Romania @ Arelene RomaneDec. 20 - Antwerp, Belgium @ TrixDec. 21 - Tilburg, Netherlands @ 013