C'è grande attesa per il nuovo album di, intitolato, in uscita il 4 agosto prossimo suLa band teutonica, fra le più importanti dell'heavy metal anni '80, intraprenderà poi un tour che passerà in Italia per un'unica data il 23 Gennaio prossimo.Lo show si terrà al Live Club di Trezzo sull'Adda (MI)In apertura uno special guest di cui vi daremo notizia quanto prima.Alzate le corna al cielo!Biglietti in vendita a partire dalle ore 10.00 di Mercoledì 26 Luglio su Ticketone