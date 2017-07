La quinta edizione delsi terrà ilDi seguito ulteriori dettagli della manifestazione.L'ultimo week-end di luglio sarà come sempre dedicato al nostro caro Folk-Metal Fest nell'ambito della Festa del Gruppo Giovani Cavernago e Malpaga (BG) e che nel tempo sta acquistando un posto di rilievo nei Festival Rock italiani.Sempre all’ombra del poderoso maniero dall’aspetto imponente e minaccioso, una volta centro del Principato che Bartolomeo Colleoni, capitano generale di Venezia, si era costruito (XV° secolo), la location sarà quella nuova, confortevole e accogliente che già ci ha ospitato l’anno scorso. Lo spazio per il campeggio è raddoppiato così come lo spazio ristorazione. Le band esordienti sono sicuramente all’altezza del rinomato Festival e gli headliners sono quanto di meglio si possa trovare in Europa e in Italia.Come sempre l’ingresso, il parcheggio e il campeggio saranno rigorosamente gratuiti e questo grazie alla preziosa collaborazione del Gruppo Giovani - Cavernago e Malpaga - che ci dà ancora una volta questa grande possibilità mettendo a disposizione l’Area Feste e il duro, anzi, pazzesco lavoro di gestione generale.Non ci resta che augurarvi buon divertimento e se volete che questa festa abbia un seguito spargete il verbo del … MALPAGANESIMO…!!!Pagina Facebook dell'eventoMALPAGA 2017 - bill completo – ingresso gratuitoVenerdì 28 Luglio(Fær Øer) unica data in ItaliaEPHYRACALICO JACKHERCUNIASabato 29 LuglioDALRIADA (Hu)O. D. R.ARCANA OPERA A.W.M.A.I.M.Domenica 30 LuglioDIABULA RASAULVEDHARRVALLORCHICETHRONEMilano, Tangenziale EstViadotto Parchi – A51 direzione Venezia/Orio al Serio aeroportoContinuare su: A4 direzione VeneziaKm 30 – uscita direzione SeriateGirare a sinistra : SS498 in direzione di SS482 - BRESCIA – CREMONAAlla rotonda, prendere la 1° uscita: SP96 – ( 0.2 km di curve)Arrivo: Malpaga, Via del Castello di Malpaga