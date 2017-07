Accordo fra la Sony Music Entertainment e i mitici JUDAS Priest."Judas Priest: Road To Valhalla", è il nuovo mobile game per iPhone, iPad e iPod touch disponibile da qualche giorno su App Store.Il gameplay si basa sulle iconiche "Halls Of Valhalla", "Breaking The Law", "Turbo Lover", "Electric Eye", "Painkiller" e "You've Got Another Thing Coming".L'altra particolarità è che "Judas Priest: Road To Valhalla" ripresenta le singole parti strumentali (drums, vocals, guitar) dal 2016's "Battle Cry" album disponibile esclusivamente per i giocatori del game play e grazie a un innovativo meccanismo visivo i giocatori si muovono nel gioco per comporre le canzoni.