E’ uscito in Italia e nel mondo “Unturned”, il primo singolo dei Crystal Flowers. Questa rock band ha uno stile musicale graffiante, che trova ispirazione nel filone rock della fine degli anni ’60 e inizi ’70. “Unturned” è caratterizzato dall’incisività dei riff e dalla possente sezione ritmica. “Essenzialmente è il grido di protesta di un sopravvissuto, che si sente confinato in un’epoca di conformismo e deja vu”, spiega la band. “E’ una sorta di R’n’R mantra, che vuole lanciare il suo primitivo richiamo rock in un mondo ritenuto sempre uguale a sé stesso e immutato. E’ la nostra chiamata a raccolta del popolo del rock!”. Questo singolo, prodotto da Angelo Avarello per la Italdisco e edito dalla Vangelo Day Edizioni, è disponibile online dall’11 luglio su iTunes, Spotify, Amazon e in altri 30 store digitali in tutto il mondo.L’esperienza musicale dei Crystal Flowers affonda le radici alle origini del rock. L'intuizione iniziale di molti protagonisti di quella fase (Rolling Stones, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Who, Deep Purple, ma anche gli stessi Beatles, Bob Dylan e altri ancora) ha poi preso varie strade, contaminazioni e classificazioni, polverizzandosi in linguaggi multiformi. Insoddisfatti delle proprie lunghe esperienze individuali, i Crystal Flowers si sono uniti per tornare indietro insieme, fino a quella ispirazione originaria, e per ripartire da quella energia primitiva ancora oggi inclassificabile. Per farlo, hanno scelto l'essenzialità di base definita dal linguaggio del rock: chitarre, basso, batteria, voce. Un perimetro in cui non c'è una polarità predefinita, ma quattro. Si sono dati una sola regola: il rock non accetta compromessi e difende la sua identità anche quando cerca nuovi linguaggi.Il singolo “Unturned” precede il primo album dei Crystal Flowers, in uscita a settembre. Ulteriori informazioni sulle pagine Facebook ufficiali di “The Crystal Flowers” e “Italdisco Produzioni Musicali”.