In seguito all'annullamento delle prossime date europee dei, i due eventi in cui la band avrebbe dovuto suonare sono corsi ai ripari annunciando degni sostituti.Ilr vedrà infatti come nuovo headliner della giornata del 23 luglio i, mentre glisaranno i nuovi headliner dell'edizione 2017 deldi Sant’Antioco, in Sardegna.